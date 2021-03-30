Emet’te kırmızı çizgi

İçişleri Bakanlığı tarafından ’Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında Kütahya’nın Emet ilçesinde yaya kaldırımlarına kırmızı şerit çekildi.

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sözleri ile başlayan trafikte yaya önceliği seferberliği yeni bir uygulamayla devam ediyor. Işıksız yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyanacak. Böylece sürücülere ’’Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir’’ mesajı verilecek. Yaya geçitlerindeki "kırmızı çizgi" uygulaması ile birlikte trafik denetimleri de artırılacak.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ’’Yayalar Kırmızı Çizgimiz’’ sloganı ile başlatılan farkındalık çalışması kapsamında yaya geçidi boyama etkinliğine katılıp, yaya geçidi boyadı. Kaymakam Çiçek’e Emet İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı ve İlçe Jandarma Komutanlığı Vekili Erdal Ercan eşlik etti.

Emet Okullar Caddesi’nde yaya geçidi boyama çalışmalarında boyama yapan ve sürücülere broşür ve kırmızı düdük dağıtan Kaymakam Çiçek, sürücüleri yaya geçitleri bulunan yerlerde dikkatli olmalılar konusunda uyardı. Araç sürücülerine trafik levha ve ışıkların olmadığı alanlardaki yaya geçitlerinde geçiş haklarının yayalarda olduğu uyarısını yapan Çiçek, araçlarda bulunan çocuklara da kırmızı düdükler dağıtarak, babalarının hatası anında çalarak uyarmalarını istedi.