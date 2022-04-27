Emet’te Kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma protokolü imzalandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde sit statüsündeki evlerin restoresi için Emet Belediyesi ile Kütahya İl Kültür Müdürlüğü arasında protokol imzalandığı bildirildi.

Kütahya İl Kültür Müdürü Zekeriya Ünal ile Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, pazar yerindeki üç binanın restoresi için kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma protokolünü imzaladı.

İmza töreni sonrası bir açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, termal ve doğa turizmi yansıra ilçenin tarihi ve kültürel turizmine katkı sağlayacak çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Başkan Doğan, “ İlçemiz adına önemli projelerinden biri için bugün İl Kültür Müdürümüzle beraberiz. Gazi Emet’imizdeki sit problemini çözüme kavuşturmak ve kazanıma dönüştürmek adına öncü olacak bir çalışma başlatılacak. Protokol çerçevesinde yukarı pazar yerinde toplulaştırılmış restorasyon projesini içeren üç binamız için rölave ve restorasyon projeleri yapılacak. Önceden belediyemizce istimlak etmiş olduğumuz binayı da Çevre Şehircilik Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokol neticesinde restore edeceğiz. Bu bölgemizde ilçemizin siluetini değiştirecek tarihi bir dokuyu yaşatacağız. Termal ve doğa turizmimizin yanında İl Özel İdaremizce restore edilecek Emet Han’ımız, yukarı pazar yerinde restore edilecek evlerimiz ile tarih ve kültür turizmine de katkıda bulunmuş olacağız. Katkılarından dolayı Kültür Turizm Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum ”dedi.