Emet’te her doğan bebek için fidan dikilecek

Emet Belediyesince uygulamaya konulan, "Her çocuk bir fidan" isimli proje çerçevesinde yeni doğan bebekler ve aileleri ziyaret edilip hediyeler veriliyor, bebek için fidan dikiliyor.

Konuyla ilgili Emet Belediyesinden yapılan açıklamada, “ Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen, "Her çocuk bir fidan" isimli projemiz çerçevesinde yeni doğan bebeklerimiz ve aileleri ziyaret edilmektedir. Ziyaretlerde Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan’ın “Hayırlı olsun” mesajları iletilip bebeklerimize ilk hediyeleri takdim ediliyor. Projemiz çerçevesinde doğan her çocuğumuz için bir fidan dikilecek” denildi.