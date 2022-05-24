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Emet’te Gençlik Şöleni

Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye ve Emet Gençlik Derneği işbirliği ile meşale yürüyüşü, havai fişek gösterileri ve gençlik konserleri gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 24.05.2022, 14:48
Emet’te Gençlik Şöleni

Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye ve Emet Gençlik Derneği işbirliği ile meşale yürüyüşü, havai fişek gösterileri ve gençlik konserleri gerçekleştirildi.

Isparta bandosu eşliğin oluşturulan kortej yürüyüşüne Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, bazı, daire müdürleri, İlçe Parti Başkanları, Oda Başkanları ve STK temsilcileri ile gençler katıldı. Meşalelerle konser alanına kadar bando eşliğinde yürüyen katılımcılar marşları hep birlikte söyledi.

Emet Termal Resort Anfi Tiyatrodaki program saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Gecede konuşan Emet Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı Hilmi Ertekin, derneklerinin kuruluş amacı, yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgi verirken, kısa sürede kurulan derneklerinin hızla büyüdüğünü, özellikle gençler arası dayanışma ve birliğe önemli katkılar sağlandığını ifade etti.

Üniversite gençlerini kendi evlatları gibi gördüklerini belirten başkan Doğan, “Öğrenimlerini tamamlayarak ilçemizden ayrılacak olan üniversiteli gençlerimizi evladımız ve turizm ve kültür elçilerimiz olacaksınız. Gazi Emet’imizin güzelliğini ve misafirperverliğini yurdumuzun dört bir yanına anlatacaksınız. Bizler dün odluğu gibi yarınlarda da her zaman sizlerin yanında olacağız” dedi.

Emet Halk Eğitim Merkezi folklor ekiplerinin gösterilerinin de yer aldığı şenlikte daha sonra konserlere geçildi. Havai fişek gösterileri eşliğinde konserler başlarken fantezi müzik sanatçısı Ertuğrul Kiraz, Türk Halk Müziği sanatçısı Mine Gez ve Rock müzik sanatçısı O ses Türkiye İlker Arslan sahne alarak gençlere unutulmaz bir gece yaşattılar.

Konserin ardından Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından sanatçılara günün anısına fincan takımı takdim edildi. Emet Gençlik Derneği de sanatçılara birer çini tabak takdim etti. Ayrıca konser organizatörlerine günün anısına çini tabak takdim edildi.

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