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Emet’te geleneksel çocuk iftarı

EMET’TE GELENEKSEL ÇOCUK İFTARI

KÜTAHYA 19.04.2023, 08:52
Emet’te geleneksel çocuk iftarı

Kütahya’nın Emet ilçesi Akpınar camiinde çocuklar için geleneksel iftar etkinliği gerçekleştirildi.

Akpınar Camii İmam Hatibi Mustafa Şimşek tarafından organize edilen geleneksel iftarda bir araya gelen çocuklar, iftar sonrası hep birlikte teravi namazını kıldılar.

Cami cemaati, çocuklarının cami alışkanlıklarını artırma, birlik ve dayanışma ruhuna katkı sağlama adına yapılan iftar için emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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