Emet’te “Ezbere 40 Hadis Okuma” yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Ramazan öncesinde tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen, “Ezbere 40 Hadis Okuma” yarışmasında dereceye giren 73 öğrenciye 100’er lira para ödülü verildi.

Öğrencilerin okullarında yapılan yarışmalara 105 öğrenci katıldı. İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı İlahiyatçı Gökhan Harun Topçu ve Dernek Başkanı Edebiyatçı Ahmet Toprak’tan oluşan jüri karşısında hadisleri ezbere okuyan 73 öğrenci yarışma sonucunda 100’er TL ödül almaya hak kazandı.

Hadis Yarışmasının ödül töreni Gazikemal İlkokulu Konferans Salonu’nda yapıldı. Öğrencilerin ödüllerinin verildiği program İstiklal Marşının okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Dernek Başkanı Ahmet Toprak, hem dernek, hem de yarışma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Programda İlçe Müftüsü İsmail Çınar “Peygamber Sözlerinden Yeni Bir Dünya” konulu bir konuşma yaptı. Müftü Çınar, konuşmasında hadislerin önemi üzerinde durdu ve öğrencilerin çok büyük bir başarı gösterdiklerini söyledi. Çınar, öğrencilerin ezberlemiş oldukları hadisleri hayat düsturu haline getirmeleri halinde hem dünya hem de ahiret saadetine kavuşacaklarını belirtti.

Programda ayrıca bir öğrenci grubu tarafından 40 hadis ezbere okundu. 40 hadisi ezberleyerek başarıyla okuyan ve yarışmayı kazanan 73 öğrenciye 100’er TL, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de belge ve isimlerinin yazılı olduğu birer bardak kupa verildi.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen yaptığı konuşmada, hem öğrencileri tebrik etti, hem de böyle güzel bir etkinlik düzenledikleri için dernek yetkililerine teşekkür etti.