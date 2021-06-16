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Emet’te Emniyet Müdürlüğü binası hizmete girdi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’nün yeni yapılan binasında hizmet vermeye başladığı bildirildi.

KÜTAHYA 16.06.2021, 10:03
Emet’te Emniyet Müdürlüğü binası hizmete girdi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’nün yeni yapılan binasında hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yaptığı açıklamada, ’’2 Ekim 2019 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen, yaklaşık 6 milyon TL bedelle yapılan Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü binası tamamlanarak hizmete girdi. Emet Akpınar Mahallesi Termal Kent konutları karşısında inşa edilen binada taşınma işlemleri tamamlandı. Emniyet Müdürlüğü binasının tamamlanması ile birlikte uzun süredir eski 1 no lu sağlık ocağında geçici olarak hizmet veren Emniyet Müdürlüğü, çok daha modern ve yeterli bir çalışma ortamına kavuşmuş oldu. Emet ilçesinde Bayındırlık İl Müdürlüğü ekiplerince, 1983 yılında yaptırılan 3 katlı İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ve lojmanlarına depreme dayanıklılık testi yapılmış ve yapılan test sonucunda, binaların depreme dayanıklı olmadığı belirlenmiş ve yıkılmıştı. Pandemi sürecinde 1 buçuk yıllık zaman zarfında tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası açıldı. ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.
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