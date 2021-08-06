Emet’te ekmek fiyatları değişti

Kütahya’nın Emet Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gramaj denetimleri yapılırken, ekmek fiyatlarında yeni tarife fiyatlarının uygulanmaya başlandığı bildirildi.

İlçede ekmek fiyatları yeniden düzenlenirken gramaj denetimleri de yapıldı. Yeni tarifeler ile 240 gram ekmek 2 TL, 210 gram ekmek 1 TL 75 kuruş oldu. İlçede yöre halkı tarafından sevilen ekşi mayalı köy ekmeği fiyatı bin gram 8 TL olarak belirlendi. Yeni tarifeli fiyatın uygulanmaya başladığı, gramaj kontrollerinin belli arlıklarla yapılacağı açıklandı.