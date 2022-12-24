Emet’te ekmek fırınında yangın

Kütahya’nın Emet ilçesi Yarış köyünde çıkan yangında ekmek fırını kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yarış köyünde Salih Eğilmez’e ait ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen Emet Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın civar evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında ekmek fırını kullanılamaz hale gelirken, bir miktar saman balyası da yandı. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Yarış köyüne giderek yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.