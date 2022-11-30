Emet’te din görevlilerine, “Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konulu seminer

Emet İlçe Müftülüğü bünyesinde görevli tüm din görevlileri için, "Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada,” Tavşanlı Sosyal Hizmet Uzmanı Yakup Gündoğdu tarafından din görevlilerimize yönelik verilen eğitimde, bedensel, sosyal, ekonomik ve ruhsal şiddet ve günümüzün en büyük sorunu olan teşhircilikten söz ederken “Çocuk Koruma Kanunu” çerçevesinde suça karışan 13-18 yaş arasındaki çocukların özelliklerinden bahsedildi” ifadelerine yer verildi.

Seminerin sonunda yaptığı konuşmada, aileyi bir binaya benzeterek eşlerin birbirlerine çimento, çocukların ise tuğla olduğunu belirten İlçe Müftüsü İsmail Çınar, ”Hizmet eden anlamında kız çocuğuna Kerime, Erkek çocuğuna Mahdum, Cennete kadar yol arkadaşı anlamında ise Karı-Kocaya Refik-(a) anlamlarını koyan medeniyetimize ve ailemize karşı sorumluluğumuz vardır” dedi

Müftü Çınar, Sosyal Hizmet Uzmanı Yakup Gündoğdu’ya hediye takdim etti.