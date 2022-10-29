Emet’te “Cumhuriyetimizin temeli kültürdür” konulu sempozyum

Kütahya’nın Emet ilçesi Gazi Kemal İlköğretim Okulunda düzenlenen, “Cumhuriyetimizin temeli kültürdür” konulu sempozyuma Dünyaca ünlü çocuk ve gençlik kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyumda Cumhuriyetin kazanımlarından bahseden Yazar Gülten Dayıoğlu, Anadolu’nun en ücra kasabalarından çıkıp, dünyayı gezen ve kitaplarla dünyanın her tarafından insanlarla buluşabilen bir yazar olarak bunu Cumhuriyet’e borçlu olduğunu söyledi.

Yazar Dayıoğlu, daha sonra Belediye Çok Amaçlı Salonda düzenlenen imza gününde okurları ile buluşarak kitaplarını imzaladı.

60. sanat yılını doğduğu Emet ilçesinde kutlamanın kendisine ayrı bir onur ve heyecan verdiğini belirten Gülten Dayıoğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Dayıoğlu öğrencilerle toplu resimde çektirirken, Emet Belediyesi şeref defterini de imzaladı. Yazar Dayıoğlu’na Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından belediye önderliğinde üretimi gerçekleştirilen keçi peyniri takdim edildi. İlçe şairlerinden Sezai Düşmez’ de yazarın baş harflerinden oluşan kendi yazdığı Akrostiş Şiiri hediye etti.

Emet ilçesinde Gülten Dayıoğlu ve merhum eşi Cevdet Dayıoğlu’nun destekleri ile yapılan bir Öğretmen Evi ve yine bağışladıkları evlerinde bir çocuk kütüphanesi bulunuyor.