Emet’te çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde, Korona virüs salgınına karşı çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Emet belediye ekipleri, Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların sık kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik görevlileri, çöp konteynerleri ve çöp kovalarını yıkayarak dezenfekte ediyor.

Emet Belediyesi Park ve Bahçeler Amirliği tarafından yapılan açıklamada, ’’Çalışmalarımı belli aralıklarla yapılmaya devam edecek. Yaz aylarında özellikle sinek ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarının yanı sıra ilaçlama çalışmaları da yapılacak. Halkımızın sağlığı her zaman ön palanda tutulmaktadır’’ ifadeleri kullanıldı.