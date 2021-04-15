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Emet’te çatı yangını korkuttu

Kütahya’nın Emet İlçesi’nde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

KÜTAHYA 15.04.2021, 01:14
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Emet’te çatı yangını korkuttu

Kütahya’nın Emet İlçesi’nde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Gürpınar köyünde Ramazan Keskin’e ait evin çatısında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yapılan ihbar sonrası Emet belediyesi itfaiye ekipleri müdahalesi ile çatıda çıkan yangın bir saatte kontrol altına alındı ve alt katlara ulaşmadan söndürüldü.

3 katlı binanın çatısında hasara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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