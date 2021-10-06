Emet’te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Kütahya’nın Emet ilçesinde “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle Belediye ve İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda emekli din görevlilerine plaket verildi.

Programın açılışında bir konuşma yapan İlçe Müftüsü İsmail Çınar, “ Cami ve Kur ’anın temsil ettiği değerleri, Emet’imize, toplumumuza ve günümüze taşıyabilmek, manevi hayatına dokunup bilgi ve becerilerini daha ileriye götürebilmeleri için fedakarca çalışan din gönüllülerimize ve emeği geçip emekli olan hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Hasan Çiçek, vefayı gerektiren sebeplerin öneminden bahsettiği konuşmasında, “Bilindiği üzere, camiler her ne kadar aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız yerler olmakla birlikte, aynı zamanda da ilim ve eğitim müessesesi, irşat ve irfan merkezleridir. Bu anlamda değerlendirilmesinin yanı sıra, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, hoşgörü anlayışımızı güçlendirdiğimiz yerlerdir. Camilerimiz vatan sevgisinin, milli bütünlüğün telkin edildiği, şehitlik gazilik ruhunun beslendiği, çalışma azminin, güzel ahlakın işlendiği dini ve milli kültür ocaklarımızdır. Bu vesileyle Camiler ve Din görevlileri haftasının ülkemiz, milletimiz ve tüm din görevlilerimiz için ilim ve irfan dolu hizmetlere vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz eder, camilerimizin yapım ve onarımında, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunarım“ diye konuştu.

“Ülkemizi ayakta tutan üç ordu vardır”

Programdaki konuşmasında Ülkemizi ayakta tutan üç ordunun bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Birisi askeri ordumuz, birisi eğitim ordumuz, diğeri ise dua ordumuzdur. Din görevlilerimiz, bu görevi yerine getiren, toplumumuzda saygın bir yeri olan görevlilerimizdir. Camilerimiz bizlerin kutsallarıdır. Bu vesile ile tüm din görevlilerimizin haftasını kutluyor, ebediyete intikal eden din görevlilerimizi de şükranla anarak yüce Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Programda Diyanetten emekli olan İsa Karga, Mehmet Özkal, Mustafa Ak, Yunus Altın, Habib Atasever, Osman Korkmaz’a Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Müftü İsmail Çınar, Başkan Yardımcıları Murat Uyanık ve Süleyman Sami Demirsöz tarafından plaket takdim edildi.

Program sonunda Emet Belediyesince ilçedeki din görevlileri ve emekli din görevlileri onuruna yemek verildi.