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Emet’te arıcılık canlandırılıyor

Emet Kaymakamlığınca hazırlanan ve İl Özel İdaresi finansman desteğiyle hayata geçirilen “Arıcılığı Geliştirme Projesi” çerçevesinde yetiştiricilere 2 bin 500 adet arılı çıta dağıtıldı.

KÜTAHYA 28.05.2022, 15:19
Emet’te arıcılık canlandırılıyor

Emet Kaymakamlığınca hazırlanan ve İl Özel İdaresi finansman desteğiyle hayata geçirilen “Arıcılığı Geliştirme Projesi” çerçevesinde yetiştiricilere 2 bin 500 adet arılı çıta dağıtıldı.

Emet’e bağlı İğdeköy’de düzenlenen dağıtım törenine, Vali Ali Çelik, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İl Genel Meclisi üyeleri ile yetiştiriciler katıldı.

266 bin TL bütçeli projeye İl Özel İdaresinin 200 bin TL, yetiştiricilerin 66 bin TL katkı sağladığını belirten Vali Ali Çelik, üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

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