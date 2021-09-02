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Emet’te altyapı çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşanan su sıkıntısı başta olmak üzere, şehir şebeke su hattını yenilenmesi ve altyapı çalışmaları ile ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 02.09.2021, 10:55
Emet’te altyapı çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşanan su sıkıntısı başta olmak üzere, şehir şebeke su hattını yenilenmesi ve altyapı çalışmaları ile ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.

İller bankası teknik ekipleri Emet ilçesine gelerek, şehir alt yapısını modernize edecek proje için ilçe geneli gerekli malzeme, iş planı ve çalışmalarını tamamladı. Hayata geçirilecek projeden ne kadar malzeme kullanılacağı, tamamlanma süreci gibi teknik çalışmalar tamamlanırken, ihale aşamasına gelindiği bildirildi.

Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’İlçede yaşanan su arızaları, mevcut kaynakların yetersizliği gibi konularda halkın mağduriyetin biran önce giderilmesi adına, projenin hayata geçirilmesi için çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde projenin ihalesinin yapılmasını öngörüyoruz’’ dedi.

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