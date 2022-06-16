Emet’te alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde İller Bankasınca ihalesi yapılan alt yapı yapımı ve içme suyu projesi çerçevesinde kanalizasyon yapım çalışmaları sürüyor.

Yapılan ihaleyi alan firma 5 ekiple günde yaklaşık 250 metre kanalizasyon hattı yapım çalışması gerçekleştiriyor. Şuana kadar yaklaşık 6 kilometre kanalizasyon hattı döşenirken, toplamda Emet genelinde 56 bin 822 metre kanalizasyon hattı inşa edilecek.

Her gün mesaisine alt yapı çalışmalarının yapıldığı sahada ziyaretlerle başlayan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin 60 yıllık köhnemiş alt yapısını modernize ederek halk ve gelecek nesiller için sağlıklı bir kent imar edeceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Gazi Emet ilçesini modern bir alt yapıya kavuşturup, evlerde sağlıklı dağ suyu içirilerek sağlıklı ve modern bir kent yapmak için kararlı olduklarını belirterek, ”Artık halkımız biliyor. Bu Emet’imize bu alt yapı yakışmıyor. Sıkıntıyı hep birlikte çekiyoruz. Ama Allah’ın izniyle, hükümetimiz destekleri ile değişim başladı. Emet Belediyemiz bütçesinin 4 katı tutarında maliyetler için gerekli finansman desteklerini bulduk. İlle Bankamızca projemizin yarısı hibe edilirken, 64,5 milyon TL’de belediyemize İller Bankamızdan kredi kullandık. Bunun yanında bildiğiniz üzere Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürümüz Serkan Keleşer’e yaptığımız protokol ile Emet Bor İşletmemizle 50 milyon TL’lik su ön satış anlaşması yaparak kaynak oluşturduk. Emeği geçenlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi halkımızdan beklentimiz duaları ve hizmetlerin hayata geçmesi adına verilen rahatsızlıktan dolayı sabır göstermeleri. Sabrın sonu elbette selamettir. Gazi Emet olarak hep birlikte sabrımızın sonunda Allah’ın izniyle gelecek nesillerimize bırakacağımız sağlıklı bir kent olacaktır “dedi.

İlçedeki alt yapı çalışmaları çerçevesinde 16 kilometre uzaklıkta bulunan Emet göledinden isale hattı ile su Emet’e getirilecek. Merkezde biri bin 500 metreküplük, iki tanesi 800’er metreküplük iki depoya su depolanırken, toplamda 68 bin 853 metre içme suyu boru hattı ile abonelere su dağıtımı gerçekleşecek. Ayrıca 56 bin 822 metre kanalizasyon, 3 bin 508 metre yağmur suyu kanalları yapımları ve gölet mevkiine arıtma tesisi yapılacak. Atık su artıma tesisi yapımı ise ayrı ihale edilecek.