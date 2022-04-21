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Emet’te alt yapı çalışmaları başladı
Kütahya’nın Emet ilçesinde alt yapı ihalesini alan yüklenici firmanın atık su arıtma tesisi hattı için 350 metre kanal döşeme çalışmalarına başladığı bildirildi.
KÜTAHYA 21.04.2022, 10:49
Kütahya’nın Emet ilçesinde alt yapı ihalesini alan yüklenici firmanın atık su arıtma tesisi hattı için 350 metre kanal döşeme çalışmalarına başladığı bildirildi.
Bir yandan da şantiye kurulum çalışmalarını sürdüren firmanın atık su hattı çalışmalarını Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yerinde inceledi.