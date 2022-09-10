Emet’te alt yapı çalışmaları 11 ekiple sürdürülüyor

Emet Belediyesi projesinde İller Bankasınca ihalesi yapılan alt yapı yapımı ve Emet göledinden içme suyu getirme çalışması için kurulan 11 ekip ilçe içinde ve gölet bölgesinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Yapılan ihaleyi 115 milyon TL artı KDV bedelle alan firma, 2022 yılı Nisan ayı sonunda başladığı çalışmalarını sürdürürken, ilçeye içme suyu getirme çalışmalarını 2023 yılı Mayıs ayında tamamlanmayı hedefliyor.

Yapılacak çalışmalar çerçevesinde 16 kilometre mesafedeki Emet göledinden isale hattı ile içme suyu ilçeye getirilecek. Merkezde 1’i bin 500 metreküp, 2 tanesi ise 800’er metreküplük depoya su akımı sağlanırken, toplamda 68 bin 853 metre içme suyu boru hattı ile abonelere su dağıtımı gerçekleşecek. Ayrıca 56 bin 822 metre kanalizasyon, 3 bin 508 metre yağmur suyu kanalları yapımları ve gölet bölgesine arıtma tesisi yapımı gerçekleşecek.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 60 yıllık köhnemiş altyapıyı modernize etmede kararlı olduklarını, işi alan firmalarca oluşturulan 11 ekiple yoğun bir çalışma programı takip edildiğini söyledi.

“Kalıcı eserler geçici rahatsızlıklarla mümkündür”

Kalıcı eserlerin geçici rahatsızlıklarla mümkün olacağına dikkat çeken Başkan Doğan,” Bu süreçte halkımızın mağdur olmaması adına belediyemiz ekipleri yoğun mesai harcamaktadır. Su arıza ve patlaklarına hızlı müdahale edilmekte, kazılan alanlar ise kısa sürede doldurulmaktadır. Bu arada içme suyu kaynaklarımızı da artırarak DSİ’ye ait eski su kaynağını 7. kuyu olarak Köprücek köyündeki depolarımıza ekledik. Ebetteki kalıcı eserler geçici rahatsızlıklarla mümkündür. Ancak bizler bu süreçte halkımızın en az şekilde mağduriyet yaşaması için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Çalışmalar bitene kadarda göstermeye devam edeceğiz “dedi.

“İlçeye 3 gün yetecek büyüklükte su depoları yapıyoruz”

İlçedeki alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen ve çalışmaların hangi aşamalarda olduğuna dair açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, “İlçemize Sorgun Göledinden gelmek için servis yolu açılarak çelik borularla suyumuz gelmeden önce ilçe merkezinde bin 500 metreküplük en büyük su depomuz ve 800 metreküplük depomuzun inşaatları hızla sürüyor. Bunun dışında çalışmalar bittiğinde eski depo yıkılarak yerine 800 metreküplük yeni bir depo daha yapılacak Toplamda 3 bin 100 metreküplük depolarımız olacak. İsale hattımızın 1.5 kilometresi tamamlandı. Su çelik borularla ilçeye getiriliyor. boruların etrafı darbelere dayanıklı olması için özel polietilen kaplanıyor. Ayrıca katodik koruma yapılıyor. 2.6 kilometre servis yolunun 1,2 kilometresinin sıfırlaması yapıldı. İlçe merkezinde ise hastane yanına 800 metreküp, Aşıklar Tepesine bin 500 metreküplük deponun yapımı sürüyor. 4 ekip kanal hattı, 1 ekip parsel, 2 ekip depo, 1 ekip isale hattı,3 ekip de içme suyunda olmak üzere 11 ekiple çalışmalar sürdürülmektedir. Şu ana kadar döşenen kanalizasyon hattı 22 kilometreyi buldu. Vatandaşa bağlama parsel baca sayısı ise 150’ye ulaştı. Kamuoyunu yapılan çalışmalar ve süreç hakkında devamlı bilgilendireceğiz. Destek ve dua sizlerden, hizmet bizlerden. Allah’ın izniyle alt yapı sorununu tarih yapmaya kararlıyız” diye konuştu.