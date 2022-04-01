Emet’te ahşap tasarım atölyesi sergi açılışı

Kütahya’nın Emet ilçesi 3 Eylül İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ahşap tasarım atölyesi sergi açılışı gerçekleştirildi.

Okulun Çok Amaçlı salonunda düzenlenen sergi açılışına Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, 3 Eylül İlkokulu Müdürü Mehmet Tavacı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek, “Küçük Ellerden Büyük İşlere” projesi çerçevesinde 3 Eylül İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan, okulun Çok Amaçlı Salonundaki ahşap tasarım atölyesi ürünleri ve sınıf içi yapılan ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Öğrencilerin hazırlamış olduğu eserleri tek tek inceleyip bilgiler alan Kaymakam Hasan Çiçek yaptığı konuşmada, “Bu atölyeleri kurmamızdaki amaç, çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek, üretim yapmalarını sağlamak ve tasarım kapasitelerini arttırmaktır. Çocuklar böylelikle hayal ettikleri ahşap ürünleri istedikleri gibi şekillendirip yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Bugün burada gerçekleştirilen sergi açılışında bunun meyvesini aldığımızı görüyorum. Bizler Kaymakamlık olarak bu tür projelerin her zaman destekçisi olmaya, eğitime olan desteklerimizi de arttırmaya devam edeceğiz” dedi.