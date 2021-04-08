banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı
Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı

Emet’te ahşap ev yangını korkuttu

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı ahşap ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

KÜTAHYA 08.04.2021, 13:06
Emet’te ahşap ev yangını korkuttu

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı ahşap ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Aydıncık köyünde Hasan Kur’a ait tek katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede ahşap evi tamamen saran yangın köy muhtarlığı su tankeri ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur