banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bağdat'ta patlama: 22 ölü
Bağdat'ta patlama: 22 ölü
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin

Emet’te ahşap ev yangını korkuttu

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

KÜTAHYA 19.07.2021, 21:57
Emet’te ahşap ev yangını korkuttu
banner502

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kapaklıca Mahallesi’nde Hüseyin Kaymak’a ait 2 katlı boş ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede ahşap evi saran yangına Etibor, Emet Orman, Emet Belediyesi ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan erken müdahale ile yangın diğer evlere sıçramadan 1 saatte söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner501