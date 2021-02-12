Emet’te ağaç dikim çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesinde belediye tarafından TOKİ ve Salı pazarına yakın alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya Belediyesi’nden temin edilen ağaç söküm ve dikim aracı ile, görevli arkadaşlarımız tarafından belirlenen ağaçlar zarar görmeden sökülerek, park ve pazar mevkii alanına dikildi. Çalışmalara araç desteği veren Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız hafta sonu da devam edecek’’ dedi.