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Emet’te açık havada sinema keyfi
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya Valiliğinin destekleriyle hazırlanan Gezen Sinema Tırı, Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Emet ilçesinde halka açık havada sinema keyfi yaşattı.
KÜTAHYA 28.08.2022, 12:09
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya Valiliğinin destekleriyle hazırlanan Gezen Sinema Tırı, Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Emet ilçesinde halka açık havada sinema keyfi yaşattı.
İlçe terminalindeki açık hava film gösteriminde belediye tarafından sinemaseverlere patlamış mısır ve su ikramı yapıldı.
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