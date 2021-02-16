Emet’te 9 köye küçükbaş hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde koyun ce keçilerde görülen çiçek hastalığı nedeniyle 9 köye ve 8 mahalleye hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığı bildirildi.

Emet Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemize bağlı Doğanlar köyünde Koyun-Keçi çiçeği olarak bilinen hastalığının görülmesi nedeniyle Yenice, Doğanlar, Samrık, Umutlu, İğdeköy, Yağcık, Kırgıl, Kabaklar ve Katrandağı köyleri ile Dere, Esentepe, Akpınar, Cumhuriyet, Çalcağıl, Kapaklıca, Hamam ve Kaynarca mahallelerine 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar küçükbaş hayvan giriş-çıkışları ile hayvanların merada otlatılması yasaklanmıştır’’ ifadeleri kullanıldı.