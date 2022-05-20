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Emet’te 5 milyon sayfa kitap okuyan öğrencilere ödülü

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan kitap okuma kampanyasında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

KÜTAHYA 20.05.2022, 13:46
Emet’te 5 milyon sayfa kitap okuyan öğrencilere ödülü

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan kitap okuma kampanyasında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramında başlayan, “ Emet Okuyor, Geleceğe Nefes Oluyor’ kitap okuma projesi çerçevesinde tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri etkinliğe katılırken, toplamda 5 milyon 327 bin sayfa kitap okunduğu belirtildi.

İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde en fazla kitap okuyarak ilk 3 e giren öğrencilere Bisiklet hediye edildi. Bisikletler Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gedik ve İlçe Milli Eğitim müdürü Bilal Şen tarafından verildi.

Ayrıca kampanya çerçevesinde 2 bin 23 sayfa kitap okuma hedefine ulaşan çocuklar için kurulacak hatıra ormanında isimlerine 2 bin 23 fidan dikilecek.

Proje çerçevesinde sık sık okullarda düzenlenen kitap okuma etkinliklerine katılan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek törende yaptığı konuşmada, öğrencilere hangi kitapları okuduklarını, kitap okurken neler hissettiklerini, neler düşündüklerini ve neler öğrendikleri üzerine sohbetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Kitap okumanın zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişiminde önemli bir yeri vardır”

Kaymakam Çiçek, “Kitap okumanın zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişiminde önemli bir yeri vardır. Kitap okuma alışkanlığı öncelikle ailede kazanılmaktadır. Düzenli ve planlı olarak okuma alışkanlığına sahip çocukların, topluluk önünde konuşma ve diyaloga girme özelliklerinin arttığı, özgüveni yüksek bireyler olduğu da görülmektedir. Hayatta belirlediğiniz hedeflerinize ulaşmak, başarılı olmak istiyorsanız bol bol kitap okumalısınız. Bizim bütün amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi okumaya teşvik ederek, okuma kültürünü geliştirmek, bilgilerinizi arttırmak, hedeflerini yükseltmek ve donanımlı olarak gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Proje çerçevesinde okullarımıza kitap destekleri de gerçekleştirdik. Bugünde ödüllerini verdik. Ancak daha büyük ödülü kitap okuma alışkanlığı ile kendilerine sağladığı kazanımlarla yaşamları boyunca alacaklar “dedi.

“ Emet Okuyor, Geleceğe Nefes Oluyor’ kitap okuma projesi çerçevesinde ilkokullar kategorisinde en çok kitap okuyan öğrenciler, 3 Eylül İlkokulundan Havva Nur Eroğlu ve Ali Yüce, Gazi Kemal İlkokulundan Zeynep Karaaslan, ortaokullar kategorisinde, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulundan Şerife Tuğcu, Gazi Emet Ortaokulundan Burak Korkmaz, Ashaboğlu ortaokulundan Pınar Kartal, liseler kategorisinde, Gazi Emet Anadolu Lisesinden Durası Emre Teslim, Nursima Özen ve Havva Kılınç isimli öğrenciler bisiklet hediyelerini protokol üyelerinin elinden aldılar.

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