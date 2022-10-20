Emet’te 48,5 hektarlık ağaçlandırma sahasına 90 bin kızılçam fidanı dikilecek

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Kütahya merkez ve ilçelerinin daha yeşil bir çehreye sahip olması adına yapılan ağaçlandırma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği açıklandı.

Emet İşletme Müdürlüğü Cevizdere İşletme Şefliği tarafından yapılan çalışma ile toprağın ilmek ilmek işlendiği ve fidan dikimine hazır hale getirildiği ifade edilen açıklamada,” Titizlikle hazırlanan, sürüm ve teraslama işlemi yapılan 48,5 hektarlık ağaçlandırma sahasına sonbahar ile birlikte 90 bin adet kızılçam fidanı dikilecek. Ormanları korumak ve yaşatmak en az fidan dikmek kadar önemlidir. Yeşil Vatan aşkı ile yapılan tüm ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan da ormanları koruma noktasında destek bekliyoruz. İnsanların yaşadıkları her noktada doğaya ve ormanlara karşı duyarlı olması gerekir” denildi.