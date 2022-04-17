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Emetli çocuklar ’Heyman’ şenliğinde buluştu
Kütahya’nın Emet ilçesinde 8 asırdır süregelen ’Heyman’ geleneğini yaşatma adına Emet Gençlik Derneği’nce düzenlenen Heyman şenliğine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
KÜTAHYA 17.04.2022, 12:58
Kütahya’nın Emet ilçesinde 8 asırdır süregelen ’Heyman’ geleneğini yaşatma adına Emet Gençlik Derneği’nce düzenlenen Heyman şenliğine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Dernek Başkanı Mehmet Usta ve yönetim kurulu üyeleri ’Heyman’ şenliğine katılan çocuklara pamuk şekeri ikram ederek, Heyman geleneğini sürdürdü.
Şenliğe yoğun ilgi gösteren çocuklar Hükümet Meydanı’nda kurulan müzikli stantta gönüllerince eğlendiler.