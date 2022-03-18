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Emetli başkanların Ankara temasları

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner’in, ilçede devam eden projelerin takibi ve yeni proje talepleri için Ankara’da Bakanlık ve Genel Müdürlükler nezdinde yoğun ziyaretler gerçekleştirdikleri bildirildi.

KÜTAHYA 18.03.2022, 09:28
Emetli başkanların Ankara temasları

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner’in, ilçede devam eden projelerin takibi ve yeni proje talepleri için Ankara’da Bakanlık ve Genel Müdürlükler nezdinde yoğun ziyaretler gerçekleştirdikleri bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler’in de katılımı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sebahattin Dülger, Karayolları Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanı Ahmet Aslan, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer’i makamlarında ziyaret ettiler.

Bazı ziyaretlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Eti Maden ziyaretlerinde Emet Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Korkmaz’da katıldı. Ankara ziyaretlerini değerlendiren her iki başkan, ilçe adına takip edilen projelerin yanı sıra yeni proje taleplerinin de ilgili Bakan ve Genel Müdürlüklere iletildiğini ifade ettiler. Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilçeye yapılacak olan ve protokolü Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından imzalanan spor tesisleri yapımının aşamaları görüşüldü. Bakan Yardımcısı Baydaş ile ihaleye çıkarılan ancak yeniden fiyat değerlendirme gerekçesiyle iptal edilen 3 halı saha, 4 basketbol sahası, 1 tenis kortu ve 1 koşu yolu yapımının yeni ihale süreci değerlendirildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler’in de katılımı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile ilçede eğitim yatırımları adına yeni projeler sunuldu. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen’de katılırken, projeler konusunda Bakan Yardımcısıyla olumlu görüşmeler yapıldığı ve önümüzdeki haftadan itibaren projeler ile ilgili önemli gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü, Restorasyon Genel Müdür Yardımcısı Karaman ile ilçenin sit konusu, restorasyonu planlanan yukarı pazar yerindeki eski evlerin, İl Özel İdaresince yapımı gerçekleştirilecek ilçe hanı ile entegresi ve benzeri konularda istişarelerde bulunularak gerekli talepler iletildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Sebahattin Dülger ile ilçede Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geliştirilmesi talep edilen makine teçhizat ve bölümler konusunda çalışmalar yapıldı. Bu konuda da uygun görülen gerekli taleplerin gerçekleştirilmesi için işlem başlatıldığı öğrenildi. Başkanlar, Ankara ziyaretlerinde önceki yıllarda ilçede Karayolları Bölge Şefi olarak görev yapan ve şuan Karayolları Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanı olan Ahmet Aslan’ı da makamında ziyaret ettiler. Daire Başkanı Aslan ile ilçedeki genel karayolları durumları, sanayi kavşak talebi gibi konularda istişare ederek fikir alışverişlerinde bulundular. Ankara ziyaretlerinde ilçede bahar ayları ile birlikte başlayacak olan alt yapı çalışmaları ihalesini kazanan firma ile anlaşma imzalanması ve yer teslimi konuları için İller Bankası Genel Müdürlüğü nezdinde de görüşmelerde bulunuldu.

Son olarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer’i makamında ziyaret eden Başkan Doğan ve Başkan Ciner, Ankara ziyaretlerinde kendilerine gösterdikleri ilgi ve alaka için AK Parti Kütahya Milletvekillerine, Bakan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve tüm Daire Başkanlarına teşekkür ettiler.

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