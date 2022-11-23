Emet’in Günlüce köyünün adı “Sülye” olarak değiştirildi

Günlüce Köyü Muhtarlığı Emet Kaymakamlığa sunduğu dilekçede köylerinin isminin değiştirilmesi ile ilgili, “Köyümüz Günlüce, tarihi kayıtlarda özellikle de Osmanlı arşivlerinde “Sülye Bala” olarak anılmaktadır. Köyümüz halkı ve civar ahalisi tarafından da “Bala” eki kullanılmadan “Sülye” olarak anılmaktadır. Ancak 1960 askeri darbesi sonrasında sebebi bilinmeyen düşüncelerle köyümüzün ismi “Günlüce” olarak değiştirilmiştir. Böylece köyümüz bilinen tarihinden ve kültüründen koparılmış ve halkımız tarafından da benimsenmemiştir. Halkımız günlük hayatında hala “Sülye” ismini kullanmaktadır. Bu nedenle köyümüzün isminin tarihi ve kültürel gerçeklere uygun olarak “Sülye” olarak değiştirilmesini, bu talebimizin gerekli mercilere tarafınızdan iletilmesini arz ederiz” ifadelerine yer verilmişti.

Günlüce Köyü Muhtarlığınca tüm azalarında imzasıyla Emet Kaymakamlığına verilen köylerinin adının “Sülye” olarak değiştirilmesi talebini içeren dilekçe Kaymakamlıkça Kütahya İl Genel Meclisine havale edilmiş, İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantılarında değerlendirilen konu oy birliği ile kabul edilirken Günlüce’nin adı Sülye olarak değiştirildi.