Emet’e geçen yıl ilçe dışından 67 cenaze nakli gerçekleşti

Emet Belediyesi İtfaiye Amirliğince 2022 yılında ilçe dışından ilçeye 67 cenazenin naklinin yapıldığı bildirildi.

Emet Belediyesi olarak vatandaşların en mutlu günlerinde yanında olmak kadar, en acılı günlerinde de yanlarında olduklarını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “ Vefat eden vatandaşlarımıza karşıda son görevimizi en iyi şekilde yapmak ve ailelerinin en acılı günlerinde yanlarında olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı göstermek adına cenaze hizmetleri veriyoruz. İlçe dışında olup vefat eden ve ilçemize defnedilmek istenen cenazeleri naklediyoruz. Cenaze işlemlerinin bağlı olduğu İtfaiye Amirliğimiz ayrıca yıl içinde merkez ve köylerimizde meydana gelen 27 yangın olayında sahada aktif görev alıp,8 de trafik kazası olayında görev almıştır. Rabbim hepimizi kazalardan belalardan korusun. Son nefesimiz de bizleri imanımızdan ayırmasın. Bu vesile vefat eden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun“ dedi.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Emet Belediyesi, cenaze hizmetlerinde ilçe dışında vefat eden vatandaşların ilçeye nakli, mezar yerlerinin hazırlanması, yıkanması ve benzeri hizmetler veriyor. İtfaiye Amirliğince 2022 yılında 67 adet cenazeyi ilçe dışından Emet’e naklederken, yıl içinde 8 kazaya ve 27 yangına müdahale edildi. Emet Belediyesi 2021 Eylül ayında ihtiyaç çerçevesinde yeni 4 cenaze taşımalı ve soğutmalı, cenaze nakil aracını alarak filosuna kattı.