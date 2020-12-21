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’Emet’ yazısı ilgi gördü
Kütahya’nın Emet ilçesinde yapımı tamamlanan KYK binasında gece ışıklarla yazılan ’Emet’ yazısı, vatandaşlar tarafından balkonlardan fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaşıldı.
KÜTAHYA 21.12.2020, 08:07
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Kütahya’nın Emet ilçesinde yapımı tamamlanan KYK binasında gece ışıklarla yazılan ’Emet’ yazısı, vatandaşlar tarafından balkonlardan fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaşıldı.
Tüm yurtta olduğu gibi sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde, KYK binasına yazılan ’Emet’ yazısı büyük ilgi gördü.KYK binasının, bölge tanıtımı ve ekonomisinin can damarı olan Meslek Yüksekokulu tercihinde çok önemli bir rol oynadığını belirten vatandaşlar, Korona virüs yasakları nedeniyle evlerimizde kalıyoruz. Işıklarla binaya yazılan dev ’Emet’ yazısı hepimizi gururlandırdı. Sosyal medyada kısa sürede bölgede en çok paylaşılan fotoğraf oldu. KYK binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz’’ dediler.
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