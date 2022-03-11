Emet ve Hisarcık’ta belediye başkanları buluşması

Simav’ın Naşa, Güney ve Akdağ belde belediye başkanları, Emet ve Hisarcık belediye başkanlarını ziyaret etti.

Simav Naşa Belediye Başkanı İbrahim Yavuz, Güney Belediye Başkanı Ahmet Çavdar, Akdağ Belediye Başkanı Yakup Oran ile birlikte Emet Hisarcık Sanayii kooperatifi Başkanı Abdülaziz Çıbuk, Başkan Yardımcı Ali Er Emet Belediye Hüseyin Doğan’ı makamında ziyaret ettiler.

Belde Belediye Başkanları Başkan Hüseyin Doğan ile ilçede yapılan belediye çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Doğan Belde Belediye Başkanlarına günün anısına Cevizdere zaferinin 100. yılı münasebetiyle basımı gerçekleştirilen Milli Mücadelede Yıllarında Dr. Fazıl Doğan’ın Emet anıları kitabı, 100.yıl takvimi, İstiklal Marşının bastırıldığı bez flama ve ahşap Cevizdere 100.yıl kalemlik takımları takdim etti.

Simav’ın Naşa, Güney ve Akdağ Belde Belediye Başkanları daha sonra Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ı ziyaret ettiler. Ziyarette ilçe ve bölge üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Fatih Çalışkan, Belde Belediye Başkanları ile beraberindeki heyete teşekkür etti.