Emet ve Hisarcık ticaret ve sanayide cazibe merkezi haline gelecek

Emet Hisarcık Karma Sanayi Yapı Kooperatifi Başkan ve Başkan Yardımcısı yaptıkları açıklamada iki yıl içinde bölgenin ticaret ve sanayide cazibe merkezi haline geleceğini belirttiler.

Ticaret ve Sanayi alanında bölgede bir direniş hareketi başladığına vurgu yapan Emet Hisarcık Karma Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı Abdülaziz Çıbuk, bölgesel işbirliğinin önemine değindiği açıklamasında, ” Birlik olmak, güçleri birleştirmek her zaman daha güçlü olmayı sağlar. Bölgemize orta ölçekli karma sanayi bölgesinin kurulması gelecek nesillere parlak bir yaşam hizmeti sunacaktır. Çalışanın çok, konuşanın az olduğu bir toplumun ortaya çıkması demektir. Allaha şükürler olsun ki Emet Hisarcık Orta Ölçekli Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini kurduk. Kadromuz güçlü, dinamik, sonuca en güzel ve tez zamanda gidecek olan bir kadrodur. Bu işe önderlik eden her iki ilçe Belediye Başkanlarımıza bölge halklarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz “ ifadelerine yer verdi.

Ortak hayalin gerçekleşmesinde en önemli faktörün bu kadrolara inanan, başarıyı, hizmeti özleyen birlik ve beraberlik içindeki Emet ve Hisarcık halkı olduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı Ali Er,” “Şu anda yılsonuna kadar bu bölgeye yatırım yapacak sanayicilerimizden ön talep toplamaya başladık. Geçekten güzel gelişmeler var. 2022 yılı bu havale için güzel gelişmelerin olduğu, insanların aş ve ekmek bulacağı, yüzlerin hep birlikte güleceği bir yıl olacak. Bu hizmeti bölgemize kazandırmada önderlik ve desteklerinden dolayı Emet ve Hisarcık Belediye Başkanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin ”dedi.