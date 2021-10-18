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Emet ve Hisarcık jandarmasından ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Hisarcık ve Emet Jandarma trafik ekipleri ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdiler.
KÜTAHYA 18.10.2021, 13:01
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Hisarcık ve Emet Jandarma trafik ekipleri ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdiler.
Hisarcık ve Emet Jandarma trafik ekiplerinin Hisarcık- Simav karayolunun 5’inci kilometresinde yaptığı ortak uygulamada, 4 sürücüden ikisine emniyet kemeri takmamaktan, birine muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan, birine ise sigortasız araç kullanmaktan toplam 746 TL cezai işlem uygulandı.