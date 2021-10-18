Emet ve Hisarcık jandarmasından ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Hisarcık ve Emet Jandarma trafik ekipleri ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdiler.

Hisarcık ve Emet Jandarma trafik ekiplerinin Hisarcık- Simav karayolunun 5’inci kilometresinde yaptığı ortak uygulamada, 4 sürücüden ikisine emniyet kemeri takmamaktan, birine muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan, birine ise sigortasız araç kullanmaktan toplam 746 TL cezai işlem uygulandı.