Emet ve Hisarcık ilçelerinin yöresel lezzeti, “Bişirgi”

Kütahya’nın Emet ve Hisarcık ilçelerinin yöresel lezzetlerinden biri olan tarhana malzemesinden elde edilen ve “Bişirgi” adı verilen karışımda ıslanan köy ekmeği dilimleri halkın vazgeçemediği lezzetler arasında yerini koruyor.

Emet ve Hisarcık ilçelerinde yıllardan beri tarhana malzemelerinden olan ve halkın “Bişirgi” adını verdiği soğan, domates, kırmızı biber ve acı biberin kazanlarda kaynatılması ile elde edilen karışımın suyunda ıslanan köy ekmeği dilimleri vatandaşlar tarafından afiyetle tüketiliyor.

Ev hanımı Yasemin Acar, önceki yıllarda babasının köyde tarhana yapımı esnasında elde ettikleri “Bişirgi”de ısladıkları ekmek dilimlerini götürüp köy kahvesindekilere ikram ettiğini, kendilerinin de bu geleneği devam ettirdiklerini söyledi.

“Tarhana yapımı zor ve uzun bir süreç”

Tarhana yapımının zor ve uzun bir süreç olduğunu belirten Acar,” Tarhana yapımı öncesi soğan, domates, kırmızı biber ve acı biberin kaynatılması sonucu elde ettiğimiz ve “Bişirgi” adını verdiğimiz karışımın içine ayrı pişirdiğimiz fasulye, nohut ve bir miktar yoğurt karıştırıp unla yoğuruyoruz. Leğenlere döktüğümüz tarhana hamurunu yaklaşık 1 ay süresince her gün tekrar tekrar yoğuruyoruz. Akabinde küçük parçalara ayırdığımız tarhana hamurlarını örtülere döküp güneşte bir süre beklettikten sonra ellerimizle ovuyor, sonra elekten geçirip tüketime hazır hale getiriyoruz” dedi.