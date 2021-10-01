Emet ve Hisarcık ilçeleri Orta Ölçekli Sanayi Kooperatifi kuruyor

Bölgesel Kalkınma adına ortak bir sanayi oluşturmaya karar veren Emet ve Hisarcık ilçe yöneticileri Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan sanayi kooperatifi kurulması bir araya geldi.

Emet Belediye Başkanlığı makamında bir araya gelen heyet, sanayi kooperatifi kurulması için gerekli çalışmalar, kanuni düzenleme ve benzeri konuları görüşerek karara bağladı.

Her iki belediyenin teknik personellerinin de katıldığı toplantıda, sanayi kooperatifi kuruluş çalışmaları yanı sıra, girişimcilerin sanayi alanında yatırım yapma şartları, bazı bölgelerde alınması gereken yeni arsalar gibi konular değerlendirilerek karara bağlandı.

Emet ve Hisarcık arasında Yenice Yenimahalle mevkiinde 700 dönüm alanda arazisi bulunan vatandaşların 33 dönüm arazileri de her iki ilçe belediyeleri tarafından satın alınarak sahaya dahil edilmişti. Yeni alımlarla sanayi alanının 750 dönüme ulaşacağı belirtildi.

Bölgeye yatırımcı çekmek adına yerel yönetimlerin bedelsiz yer temini başta olmak üzere destek verecekleri sanayi bölgesine Tavşanlı Ticaret Odası da rehberlik ve lojistik destek sağlayacak.