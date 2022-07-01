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Emet ve Hisarcık Belediye Başkanlarının Ankara temasları

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, bölgelerinde gerçekleştirilecek projeler için Ankara’da bir dizi temaslarda bulundular.

KÜTAHYA 01.07.2022, 09:28
Emet ve Hisarcık Belediye Başkanlarının Ankara temasları

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, bölgelerinde gerçekleştirilecek projeler için Ankara’da bir dizi temaslarda bulundular.

Ankara’daki görüşmelerde Emet ve Hisarcık ilçelerine yapılabilecek projeler hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”Yaptığımız temaslarda bölgemize yapılabilecek sosyal gelişimi destekleyecek ve ekonomik gelişmeler sağlayacak kıymetli projeler üzerinde mutabık kaldık. Bizlere gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakan Yanık ve Milletvekili Erenler’e teşekkür ediyoruz” dediler.

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