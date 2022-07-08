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Emet protokolünden, Pençe Kilit operasyonunda yaralanan askere ziyaret

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve ilçe protokolü Pençe Kilit operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Hasan Can’ı evde ziyaret ettiler.

KÜTAHYA 08.07.2022, 10:55
Emet protokolünden, Pençe Kilit operasyonunda yaralanan askere ziyaret

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve ilçe protokolü Pençe Kilit operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Hasan Can’ı evde ziyaret ettiler.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Müftüsü İsmail Çınar geçen hafta Pençe Kilit operasyonunda yaralanan ve Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen Uzman Çavuş Hasan Can’ı misafir olarak kaldığı bir akrabasının evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

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