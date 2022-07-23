banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”

Emet Pidesi pizzayla yarıştı

Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El sanatları festivalinde “Emet Pidesi Pizzaya Karşı “ isimli program gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 23.07.2022, 09:45
Emet Pidesi pizzayla yarıştı

Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El sanatları festivalinde “Emet Pidesi Pizzaya Karşı “ isimli program gerçekleştirildi.

Programda Avusturya’da eğitim görerek çeşitli yarışmalarda derece alan Yoncalı Uygulamalı Otelcilik öğrencileri hünerlerini sergiledi.

Aşçı öğrenciler, İbrahim Yalçın, Mesut Eren Durmaz, Mustafa Eren Akalan ve Ata Çelik meşhur Emet Pidesi fırınında keçi peyniri ile Emet Pidesi ve yine Emet keçi peyniri, Emet yerli domatesi ile pizza yaptılar.

Hazırlanan pide ve pizzalar festival alanında kurulan stantta, katılımcılara ikram edilirken, hangisinin daha lezzetli olduğu yönünde görüşler alındı. Katılımcıların çoğu Emet Pidesini tercih ederken, Emet Pidesi tadını bilen katılımcılar ise yerli domates ve keçi peynirinin pizzaya ayrı bir tat verdiğini ifade ettiler.

Yorumlar (0)
23°
açık