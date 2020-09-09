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Emet pazarında Korona virüs tedbirleri

EMET PAZARINDA ÇOK SIKI KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ

KÜTAHYA 09.09.2020, 10:08
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Emet pazarında Korona virüs tedbirleri

Kütahya’nın Emet ileçsinde Korona virüs (Covid-19) pozitif vakaları ve tedbir amaçlı karantinaların olmasından dolayı, ilçe pazarında olağanüstü önlemler alındı.

Yapılan denetimlere Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aaşıkovalı, Polis Ekipleri ve Belediye Zabıta Ekipleri katıldı.

Salgınla mücadelede en önemli hususun izolasyon ve sosyal mesafe olduğuna dikkat çeken Kaymakam Çiçek, “Bunlara uyduğumuz takdirde virüsün etkisini en aza indirebilecek durumdayız. Pazarların giriş ve çıkış noktalarında polis, bekçi ve zabıta görevlileri ile kontrolün sağlıyoruz. Pazar yerimizde gerekli tedbirler alındı ve uygulanıyor. Bu kapsamda Emet Belediyesi görevlileri pazar esnafının sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleşmesini, maske ve eldiven kullanımını sağlarken, koronavirüsün yayılmasını önlemek için market ve pazarlarda sebze, meyvelerin seçilerek alınmasının yasak olduğunu vatandaşlarımıza sürekli sözlü olarak ikaz ettik. Ayrıca İlçe Emniyet Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları ve bekçiler pazar yerinde yoğunluk oluşmaması, sosyal mesafenin korunabilmesi için giriş ve çıkışların kontrolünü sağladı, vatandaşlarımızı koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi” dedi.

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