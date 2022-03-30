Emet MYO’da “Girişimcilik ve Pazarlama” konulu Konferans

Emet Meslek Yüksekokulunda (MYO) “Girişimcilik ve Pazarlama” konulu konferans düzenlendiği bildirildi.

Meslek Yüksekokulu ve Emet TÜGVA temsilciliği iş birliği ile moderatörlüğünü MYO Öğrencisi Tuğba Uludağ’ın yaptığı Emet MYO Amfisindeki konferansa konuşmacı Prof. Dr. Murat Sezgin’in yanı sıra Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Vedat Çetin ve Öğr. Gör. Serkan Yücel, Emet Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan, Emet Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Cin, TÜGVA Emet ilçe temsilcisi Mustafa Şener, Türk Kızılayı Emet Temsilcisi Ali Ceyhan, bazı STK ve siyasi parti temsilcileri, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Yoğun katılım ile gerçekleşen konferansta, Prof. Dr. Murat Sezgin’in hem anlatarak hem de slayt gösterisiyle katılımcılara bilgiler verdi. Sanayinin gelişimi, teknoloji, girişimcilik ve pazarlama ilgili genel bilgilerin verilmesi, girişimcilik ve pazarlama konusundaki deneyimleri, kişiliğe kazandırdığı avantajları hakkında bilgiler verdi. Girişimcilik ve Pazarlama üzerine bilimsel çalışmaların aktarıldığı konferans, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Konferansın soru cevap bölümünde kazanan ve programda emeği geçen MYO Çocuk Gelişimi Programı öğrencisi Hatice Balta ve diğer kazanan Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencisi Damla Bayram’a Prof. Dr. Sezgin tarafından kitap hediye edildi.

Konferans sonunda, MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör Vedat Çetin ve TÜGVA Emet ilçe temsilcisi Mustafa Şener Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sezgin’e plaket ve hediye takdim etti.