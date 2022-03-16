banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

banner548

Son Dakika
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!

Emet MYO’da, “Dünya Sosyal Hizmet Günü” isimli konferans

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Öğr. Gör. Latife Sürsavur’un konuşmacı olarak katıldığı “Dünya Sosyal Hizmet Günü” isimli konferans düzenlendi.

KÜTAHYA 16.03.2022, 12:28
Emet MYO’da, “Dünya Sosyal Hizmet Günü” isimli konferans

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Öğr. Gör. Latife Sürsavur’un konuşmacı olarak katıldığı “Dünya Sosyal Hizmet Günü” isimli konferans düzenlendi.

Emet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere konuşmacılar Öğr. Gör. Latife Sürsavur’un yanı sıra Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Serkan Yücel ve Öğr. Gör. Vedat Çetin, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, “Yeni Bir Eko-Sosyal Dünyayı Birlikte İnşa Etmek. Kimseyi Geride Bırakmamak” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Öğr. Gör. Latife Sürsavur, “Dünyada 1983 senesinden günümüze dek her Mart ayının üçüncü Salı günü Dünya Sosyal Hizmet Günü olarak kutlanmaktadır. Sosyal Çalışmacılar, Sosyal Hizmet Akademisyenleri, Sosyal Hizmet öğrencileri mesleğin başarılarını kutlamak ve daha fazla eylem planı gerçekleştirmek adına her yıl belirlenen tema etrafında bir araya geliyorlar. Küresel gündem çerçevesinde ortaya konan temalar, Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) tarafından 2012 yılından beri Birleşmiş Milletler gündemine paralel bir biçimde belirlenmektedir. Bu yılki tema ‘Eko-Sosyal Dünyayı Birlikte İnşa Etmek ve Kimseyi Geride Bırakmamak’ olarak belirlenmiştir. Bizler de bu tema özelinde mesleğimiz için çok kıymetli olan bugünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi.

"Gezegenimizin sürdürülebilir kalkınması için bir eylem planına ihtiyacı var"

“Gezegenimizin sürdürülebilir kalkınması için bir eylem planına ihtiyacı var” diyen Öğr. Gör. Sürsavur,” Sosyal Hizmet mesleği ve akademik disiplini insana değer veren ve saygı duyan, insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi anlamak için çalışan bir meslektir. İnsan ilişkilerini de ‘çevresi içinde birey’ odağında değerlendirir. Hem gezegenimizin hem de insanlığın yaşamının devam ettirilebilmesi adına insanoğlunun doğayla kurduğu etkileşim çok kıymetlidir. Bu yüzden empati ve güçlendirmenin önemi iyi anlaşılmalıdır. Eko-sosyal yaklaşım, büyük ölçüde insan ve doğa arasındaki bağlantıyı vurgular ve bize büyük bir ekosistemin bir parçası olduğumuzu hatırlatır. Bireyin çevresine bakış açısının da vurguladığı gibi, insanlar aslında bir bütünün parçasıdır. Sosyal hizmet, bu yaklaşımı farklı düzeylerde sosyal hizmet uygulamasıyla birleştirirse, doğadaki diğer canlılar için büyük bir empati geliştirebilir, sürdürülebilirliği artırabilir ve tüm gezegenin refahına büyük katkı sağlayabilir. Bu yılın teması aynı zamanda tüm insanlar ve gezegen için sürdürülebilir kalkınma için güven ve güvenlik inşa eden yeni küresel değerler için bir vizyon ve eylem planı önermektedir. 2022 yılı Dünya Sosyal Hizmet Günü, sosyal hizmet mesleğinin tüm sosyal hizmet ağlarını ve çalıştıkları toplulukları bir araya topluyarak tüm insanların onuruna saygı gösterilmesini sağlayan değer ve ilkelere katkıda bulunmaları için önemli bir fırsat olarak görülmektedir. İnsanlığın, özellikle Covid-19 pandemisinin ardından, ekolojik krizler ve çevre sorunları konusundaki artan endişesi, temel değerlerin yeniden düşünülmesine dayalı ekonomik ve sosyal değişime duyulan ihtiyacı göstermiştir” dedi.

Sürsavur,” Ekolojik krizler ve çevre sorunları, sosyal hizmet önceliklerinde çevre adaleti bilincini artıracak ve mesleğin ekolojik adalet çerçevesinde ilerlemesine de olanak tanıyacaktır. Covid-19 pandemisinden çıkarken gezegenimizin daha sürdürülebilir olmasını sağlayan tüm değerlere ilişkin bir dünyayı birlikte inşa ederek yalnızca her birey için değil, ekosistemlerimizin her bir kısmı için kaliteli bir yaşam döngüsü sunabilmemiz ve kimseyi geride bırakmamız dileğiyle. Konuşmaya, paylaşmaya ve birlikte fikir yürütmete en ihtiyacımızın olduğu bu zaman diliminde, bizlerle olduğunuz için teşekkür eder verimli bir konferans dilerim. Dünya Sosyal Hizmet Günümüz kutlu olsun” diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19