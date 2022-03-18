Emet MYO öğrencilerine Cevizdere Zaferi anlatıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde, DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Cevizdere Zaferi anlatıldı.

Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği (ECDAD) Başkanı Ali Duyan, Genel Sekreter Süleyman Özsu tarafından iki seans halinde verilen konferransta, Emet ilçesinde Milli Mücadele yıllarında yaşananlar anlatıldı. Konferansa Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Görevlisi Vedat Bakır, Müdür Yardımcısı Öğr. Görevlisi Serkan Yücel ve öğrenciler katıldı.

Konferansta, Milli Mücadele döneminde Emet ve köylerinde işgale karşı direniş, hükümet baskını, Cevzidere savaşı konularında öğrenciler bilgilendirilirken, görsel belgeseller ve sinevizyon gösterileri yer aldı.

Milli Mücadelede batı cephesinde düşmana en etkin direnişlerden birini gösteren ve ağır kayıplar verdiren Emet ve köylerinde yaşanan olayları Meslek Yüksekokulu öğrencileri ilgiyle dinledi. 100 yıl önce bağımsızlık için yapılan mücadeleler, Dr. Fazıl Doğan önderliğinde kurulan Emet Müdafaa Cemiyeti, düşmana ilk kurşunu atan Porsuk Ahmet, Emet Milli müfrezesi ve Emet’in köyleriyle birlikte yakılıp yıkılması öğrencilere görsel sunumlarla anlatıldı.

Program sonunda Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğt. Gör. Vedat Bakır tarafından günün anısına ECDAD Derneği Başkanı Ali Duyan ve Genel Sekreter Süleyman Özsu’ya teşekkür belgesi verildi.