Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Romanya’da staj yaptı

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu “Termal Turizmin Kapısını Şifalı Sularla Aralıyoruz” isimli Erasmus + projesi çerçevesinde toplam 30 öğrenci ve 5 öğretmen Romanya’da staj yaptı.

Başarıyla tamamlanan “Termal Turizmin Kapısını Şifalı Sularla Aralıyoruz” isimli Erasmus + projesi çerçevesinde 6’şar öğrenci 1 öğretmen rehberliğinde 5 grup olarak toplamda 30 öğrenci 5 öğretmen Romanya’nın Köstence Şehrine bağlı Tekirgöl kasabasında bulunan SanatoriulBalnear Si De RecuperareTechirghiolfizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde 15 er gün staj gördüler.

Avrupa’da tek olan hastanede Tekirgöl’den çıkarılan içerisinde farklı mineraller bulunduran çamurla fizik tedavi uygulanırken, hastane birçok öğrenciye de staj imkanı sunuyor.

İlk grubun rehberi olarak giden İngilizce öğretmeni Mehmet Başer, proje sayesinde öğrencilerinin hastanede birçok farklı tedavi türünü deneyimlediklerini, bu tedavilerin ve şifalı suların gelecekte Emet’te yapılacak olan Fizik Tedavi Hastanesinde de kullanılabileceğini belirtti.

Öğrenciler proje dahilinde eski bir Osmanlı toprağı olan Romanya’nın Köstence ve Bükreş şehrini, tarihi camileri, müzeleri gezme fırsatı yakaladılar. Ayrıca Tulcea şehrinde bulunan Tuna nehrinde tekne turuna çıkan öğrenciler böyle bir fırsatı hayatlarında belki bir defa yaşayacaklarını ifade ettiler.

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencilere sunmuş olduğu bu deneyimle başarı tablosuna bir yenisini daha eklediğini söyleyen Okul Müdürü Mehmet Ali Bahçeci, projede emeği geçen Ulusal Ajans, proje paydaşlarına ve tüm öğretmenlere teşekkür etti.