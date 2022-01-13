Emet Mehmet Akif Ersoy İlkokul’una kütüphane

Kütahya’ya bağlı Emet ilçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Kütüphane açılışına Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek, okul kütüphanesi ile ilgili Okul Müdürü Mehmet Öztürk’ den bilgiler aldı. Açılışını yaptıkları kütüphanenin öğrencilerin eğitim ve kültür hayatlarına hayırlı olmasını temenni eden Kaymakam Çiçek, ”Buradaki asıl amaç çocuklarımızın kitap ile buluşmalarını sağlamak ve kitap okumayı cazip hale getirmektir. Çünkü okumak insan için çok önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda da bilgiye ulaşmanın da kaynağıdır. Böyle projeler ile çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız ve eğitimin daha kaliteli bir seviyeye gelmesi içinde elimizden gelen bütün imkanlarımızı sarf edeceğiz” dedi.

Kaymakam Çiçek, okul kütüphanesi açılışından sonra öğrencilerle bir araya gelerek onlarla kısa süreli sohbet edip kitap okudu. Daha sonra okul öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Okulun ihtiyaç ve talepleriyle ilgili bilgiler aldı.