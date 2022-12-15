Emet Küreci köyünde yangın sonrası çalışmalar sürüyor

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil Emet Küreci Köyü sınırlarında yer alan yanık sahada incelemelerde bulundu.

24 Temmuz 2022 tarihinde çıkan ve yaklaşık 270 hektar alanda etkili olan Emet Küreci yangını sonrası sahada sürdürülen kesim çalışmalarını yerinde gören Bölge Müdürü Erdal Dingil, Emet Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahadaki incelemelerde Değirmisaz Orman İşletme Şefi Mehmet Ali Birand’da hazır bulundu.

Şu ana kadar yapılan çalışmaları kontrol eden Bölge Müdürü Erdal Dingil, sahada görev yapan kesimcilerle bir araya gelerek, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Bölge Müdürü Erdal Dingil, yanan alanlardaki ekosistemin tekrar oluşturulması için çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğünü belirterek, günümüzde hem küresel ısınmanın etkileri hem de insan kaynaklı olarak ortaya çıkan yangınların ormanların kitleler halinde zarar görmesine yol açtığını belirterek, özellikle vatandaşlardan destek beklediklerini ve dikkatleri ile yarınlara sağlıklı ormanlar bırakılması noktasında büyük fayda sağlayacaklarının altını çizdi.

Ormanların ekosistemine önemli zararlar veren ve ekolojik dengeyi bozan orman yangınları sonrasında yeniden bu ekosistemi onarmanın ve ekolojik dengeyi sağlamanın büyük emekler harcanarak yapıldığını belirten Bölge Müdürü Dingil, sahanın yeniden fidan dikimine hazır hale getirilmesi için çalışmalarını sürdüren ve emek veren tüm personele teşekkür etti.