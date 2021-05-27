Emet Kaymakamlığından okullara 2 bin adet kitap desteği

Kütahya’nın Emet İlçesinde, Emet Kaymakamlığı tarafından yürütülen kitap okuma projeleri kapsamında, İlçe kaymakamlığınca temin edilen 2 bin adet kitap ilkokul, ortaokul ve liselere dağıtıldı.

Emet Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtası ile ilçede kitap okuma kampanyaları düzenlerken, kampanyalara destek vermek ve okul kütüphanelerini zenginleştirme adına kitap desteğine de devam ediyor. Bu kapsamda 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminde 15’er kitaptan oluşan 58 takım kitap setleri okul kütüphanelerine teslim edilmişti. Kampanyaya destek kapsamında bugün düzenlenen törenle okullara kitap dağıtımı devam etti. Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet İlçe Milli Eğitim müdürü Bilal Şen, Emet Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Korkmaz’ın katıldığı törenle yaklaşık 2 bin adet kitap daha okullara kazandırıldı.

Emet’te devam eden kitap okuma kampanyasının da 2023 yılına kadar çeşitli projeler ile devam edeceği bildirildi. Kampanyanın ilk ayağında 7 milyon 200 bin sayfa kitap okunmuş, 2. ayağa ‘ Neyi okumalı neden okumalı’ projesi ile de 2 bin 500 kişinin katılımıyla 42 bin kitap okunma hedeflerine ulaşılmıştı. Kampanya ya verdikleri destek için Emet Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Korkmaz’a teşekkür edilen programda, liseler için temin edilen 30’ar kitaptan oluşan 13 takım kitap Kaymakam Hasan Çiçek tarafında lise müdürlerine, Ortaokullara 24’er kitaptan oluşan 14 takım kitap Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından Ortaokul müdürlerine, İlkokullara 45’şer kitaptan oluşan 17 takım kitap Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Korkmaz tarafından ilkokul müdürlerine ve 225’şer kitaptan oluşan 2 takım kitap ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen tarafından Gülten -Cevdet Dayıoğlu Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne teslim edildi.