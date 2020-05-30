Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Kütahya’nın Emet ilçesine gelmek için alternatif olrak kullanılan yolların Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrolsüz gidişi önlemek amacıyla kapatıldığı bildirildi.

Emet ilçesi Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamda, ’’Köyümüz üzerinden Emet ilçemize giden tali köy yolları Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle izinsiz ve kontrolsüz olarak giriş ve çıkışların engellenmesi için Tavşanlı ilçe Hıfzıssıhha kurulu kararınca toprak dökülmek suretiyle kapatılmıştır. Tavşanlı ilçesi/Emet-Kışlademirli Köyü yolu ve Tavşanlı ilçesi/ Emet-Dereli Köyü girişi, ikinci bir karar alınana kadar açılmayacaktır’’ dedi.