Emet ilçesine 9 adet spor branş tesisi ve bir spor kompleksi müjdesi

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçe halkı ve gençler için son derece önemli projelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Milletvekilleri, Kütahya Valisi, AK Parti Kütahya İl Başkanı ve Emet heyetiyle bir araya gelerek, Emet ilçesine kazandırılacak olan gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzaladı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın imzaladığı protokol anlaşması ile Emet ilçesine 3 adet halı saha, 4 adet basketbol ve voleybol sahası, 1 adet tenis kordu, 1 adet koşu yolu yapılacağı ve spor kompleksi için nizami futbol sahası yapılacağı açıklandı. Bakan Kasapoğlu ile Ankara’da düzenlenen program sonrası Emet ilçesine dönen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, makamında Gençlik Spor Emet İlçe Müdür Vekili Umut Işık ve ilçe spor kulüpleri temsilcileri ile bir araya gelerek yatırımları açıkladı.

Alınan yatırımların çok önemli olduğunu belirten Başkan Hüseyin Doğan “13 Mart 2021 tarihinde Emet ilçemize gelerek KYK yurdu açılışımıza katılan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na AK Parti ilçe teşkilatımız ile birlikte ilçemizle ilgili taleplerimizi iletmiştik. Sayın bakanımızın destekleri ile ilçemize yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol anlaşmamızı imzaladık. Yapılan protokol ile ilçemize 3 adet halı saha, 4 adet basketbol sahası, 1 adet tenis kortu ve 1 adet koşu yolu yapımı yayında spor kompleksi yapımı için nizami futbol sahası yapımları için imzaları attık. Gazi Emetimize hayırlı olsun. İlçemize yapılacak yatırımlar için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Kütahya Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler’e, Kütahya Valimiz Ali Çelik’e, AK Parti Kütahya İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner’e ve AK Parti Emet İlçe yönetimine şahsım ve ilçem halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.